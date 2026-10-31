Polska Braun zrobił sobie "bardzo wymowne" zdjęcie z Kaczyńskim Adam Styczek |

Braun zrobił sobie "bardzo wymowne" zdjęcie z Kaczyńskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/GrzegorzBraun_

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W piątek wieczorem podczas manifestacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że należy bronić "naszych podstawowych interesów". Na miejscu zjawili się też była prezes TK Julia Przyłębska oraz między innymi przedstawiciele stowarzyszenia Rozwój Plus i politycy Konfederacji, w tym Sławomir Mentzen. Uwagę zwrócił jednak lider Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun.

Polityk zamieścił na platformie X zdjęcie z szefem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. "Randomowe selfie spod TK" - napisał.

Dziennikarz tvn24.pl Marcin Złotkowski ocenił, że jest to "bardzo wymowne zdjęcie". - Odwróćmy sytuację - czy myślicie, że ktokolwiek z Prawa i Sprawiedliwości opublikowałby takie zdjęcie? Ja myślę, że nie - stwierdził.

- Opublikował je Grzegorz Braun, co też pokazuje, że to jemu jednak bardziej zależy, żeby oswoić się z mainstreamem, jeżeli chodzi o prawą stronę sceny politycznej - powiedział.

- To jednak Braunowi bardziej zależy, żeby politycznie tutaj więcej ugrać, bo Jarosław Kaczyński czy Prawo i Sprawiedliwość mają tutaj znacznie więcej do stracenia - dodał.