W środę europoseł Grzegorz Braun zniszczył znajdującą się w Sejmie wystawę, poświęconą społeczności LGBTQ+. Zdejmował grafiki ze sztalug, a następnie deptał. Sytuację skomentował w rozmowie z dziennikarzami marszałek Szymon Hołownia.

Hołownia o zakazie wstępu do Sejmu dla Brauna

- W ramach reakcji po poprzedniej akcji pana Brauna z gaśnicą wydałem pierwsze zarządzenie porządkowe w jego sprawie, zobowiązujące Straż Marszałkowską do kontroli bezpieczeństwa posła Brauna za każdym razem, gdy wchodzi do Sejmu. Ten środek okazał się niewystarczający - mówił Hołownia.

- Okazało się, że pan poseł Braun i bez użycia narzędzi jest w stanie narobić szkód, zachowywać się po chamsku i w sposób nieodpowiedni - dodał. - W związku z tym ta sankcja zostaje rozszerzona. Pan Braun nie będzie miał wstępu do Sejmu dopóki ja jestem marszałkiem - zapowiedział marszałek.

Strażnicy "wspólnie wyprowadzili pana Brauna z terenu Sejmu"

Pytany o to, czy w tej sprawie będzie zawiadomienie do organów ścigania, Hołownia powiedział, że przygotowany będzie raport na podstawie zapisu z kamer, które noszą strażnicy, i zapisu zdarzenia z kamer monitoringu. - Z tego co słyszę od Straży Marszałkowskiej, przebieg zdarzenia był taki, że pan Braun wyczekał moment, w którym przy tej wystawie nie będzie nikogo, następnie ruszył do niej, żeby ją niszczyć. Ruszyli za nim jacyś ludzie, pytanie też, dlaczego oni nie próbowali go powstrzymać - mówił marszałek.

- Strażnik zgodnie z instrukcjami od razu zareagował i pouczał pana Brauna, że niszczy mienie, że nie ma prawa tego robić - dodał. - Komendant (Straży Marszałkowskiej Michał - red.) Sadoń, widząc, co się dzieje, wysłał tam dyżurujących strażników, którzy wspólnie wyprowadzili pana Brauna z terenu Sejmu. Nie stawiał przy tym oporu - dodał. Według Hołowni "musimy zabezpieczyć się przed jego tego rodzaju pomysłami na przyszłość, w związku z powyższym profilaktycznie wstępu do budynku miał nie będzie".

Później Hołownia opublikował w serwisie X wpis na ten temat. Poinformował, że zmienił instrukcje dla Straży Marszałkowskiej. "Dotąd mogła używać siły fizycznej wobec osób objętych immunitetem gdy zagrażały innym osobom, teraz będzie mogła to robić również, gdy będą niszczyć mienie" - napisał. "Przypominam, że prawie półtora roku temu Sejm uchylił immunitet posła Brauna po głośnym antysemickim wybryku z gaśnicą. Mam nadzieję, że do sądu trafi w końcu akt oskarżenia w tej sprawie" - dodał.

Nie ma miejsca dla chuliganów w Sejmie. Europoseł Braun, który zniszczył dziś w naszym budynku wystawę, i został z niego wyprowadziny przez strażników, ma od dziś zakaz wstępu do polskiego parlamentu.



Zmieniłem też instrukcje wydane Straży Marszałkowskiej przez moich…

