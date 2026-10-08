Polska Grzegorz Braun za uruchomieniem Nord Stream. Michał Braun: nikt z naszej rodziny nie wspierałby Rosji Patryk Michalski Kamila Grenczyn Zespół autorów |

Michał Braun o Grzegorzu Braunie. "Nikt z naszej rodziny nigdy nie wspierałby po prostu Rosji" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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Oglądaj nowe odcinki programu "News Michalskiego" w każdy wtorek i czwartek w TVN24+

Grzegorz Braun wraz z politykami prorosyjskiej AfD wziął udział w konferencji w niemieckim Lubminie w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie. Na nagraniu z wizyty opublikowanym w mediach społecznościowych wyraził on między innymi poparcie dla ponownego uruchomienia gazociągów Nord Stream.

- Wyrażamy nasze, czyli Konfederacji Korony Polskiej, zaangażowanie naszej partii w ideę nie tylko zaprzestania bojkotu takich projektów jak Nord Stream 1 czy 2. Nie tylko nie chcemy bojkotować, chcemy wziąć udział. Chcemy zostać licytatorami tego wspaniałego projektu - oświadczył Braun.

Wyraził również nadzieję, że nadejdzie dzień, w którym będzie mógł wraz z zebranymi powiedzieć: "Uwielbiam zapach rosyjskiego gazu o poranku". Sparafrazował w ten sposób cytat z filmu "Czas apokalipsy".

Podczas roboczej wizyty w #Lubmin w Niemczech poseł do Parlamentu Europejskiego @GrzegorzBraun_, poseł na Sejm RP @Roman_Korona i dr @Slawomir_Ozdyk (Konfederacja @KoronyPolskiej) spotkali się z posłem do Bundestagu @SteffenKotre (AfD) oraz posłami do Landtagu… pic.twitter.com/ySwm4MSiDi — Konfederacja Korony Polskiej (@KoronyPolskiej) October 7, 2026 Rozwiń

Michał Braun: w tym radykalizmie moim zdaniem zupełnie się zagubił

W czwartek gościem programu "News Michalskiego" w TVN24+ był Michał Braun, kuzyn lidera Konfederacji Korony Polskiej oraz dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Zgodził się z uwagą prowadzącego Patryka Michalskiego, że polityk powtarza to, co chciałaby usłyszeć rosyjska propaganda.

- Mam nadzieję, że jednak ta informacja, jeżeli będzie docierała do wyborców Grzegorza Brauna, będzie uświadamiała ich, kim naprawdę jest ten człowiek - powiedział.

Gość TVN24+ nawiązał do budowania przez Brauna "legendy" oraz "podbijania kwestii rodziny, która jest zaangażowana od pokoleń w życie społeczne". - Żaden z naszych dziadków, nikt z naszej rodziny nigdy nie wspierałby po prostu Rosji, bo de facto narracja Grzegorza Brauna jest dzisiaj taka: musi być pokój za wszelką cenę, nawet jeżeli tą ceną jest wychodzenie z Unii Europejskiej i przytulanie się do Putina - stwierdził.

Pytany o to, kim dzisiaj jest lider Konfederacji Korony Polskiej, ocenił, że "radykalnym cynikiem". - Z jednej strony zawsze miał poglądy bardzo radykalne, zawsze szukał bardzo radykalnych stwierdzeń, natomiast dziś w tym radykalizmie moim zdaniem zupełnie się zagubił, otaczając się ludźmi radykalnymi w swoich bańkach, którzy ze sobą nawzajem tak naprawdę nie mają wiele wspólnego - mówił Michał Braun.

Dodał również, że "każda partia w Polsce, która oparta była na nazwisku jednego lidera w końcu upadła". - I być może dzisiaj obserwujemy pewien początek erozji tego tworu, jakim jest Konfederacja Grzegorza Brauna - powiedział.

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