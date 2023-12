Donald Tusk o zachowaniu Grzegorza Brauna: to jest hańba

Wszyscy przyzwoici ludzie sądzą dokładnie to samo, to jest rzecz nieakceptowalna, to się nigdy więcej nie może powtórzyć. To jest hańba - powiedział we wtorek premier Donald Tusk o skandalu z Grzegorzem Braunem w Sejmie. Poseł Konfederacji złapał za gaśnicę w holu sejmowym i zgasił świece chanukowe.

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej. Po tym wydarzeniu marszałek Sejmu wykluczył go z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury o zakłócanie obrządku religijnego. Później Szymon Hołownia ogłosił, że Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna odebraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku.

Przekazał także, że Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomień do prokuratury.

Tusk: to jest hańba

Premier Donald Tusk zapytany o zachowanie posła Konfederacji, powiedział, że "wszyscy przyzwoici ludzie sądzą dokładnie to samo, to jest rzecz nieakceptowalna, to się nigdy więcej nie może powtórzyć". - To jest hańba - dodał.

