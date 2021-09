Grzegorz Braun z Konfederacji ukarany finansowo za słowa "będziesz pan wisiał" do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Komentarze polityków

W trakcie wysłuchania informacji bieżącej "w sprawie stanu wyjątkowego w służbie zdrowia" w czwartek w Sejmie, głos zabrał poseł Konfederacji Grzegorz Braun. - Niech nas Pan Bóg ma w swojej opiece, póki za tę dziedzinę aktywności naszego państwa odpowiada człowiek zajmujący miejsce w tej ławie, niestety nie ławie oskarżonych, a ławie rządowej - powiedział, nawiązując do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Po dwuminutowym wystąpieniu Braun zwrócił się do Niedzielskiego słowami: - Będziesz pan wisiał.

Artur Dziambor o ukaraniu Brauna

Dodał, że "każdy poseł ma wolny mandat i każdy poseł uprawia politykę zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoimi poglądami". - My uznajemy to, szanujemy to, Prezydium Sejmu szanuje to troszkę mniej. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że została przekroczona pewna granica, że zostało popełnione wykroczenie, złożone zostało przecież doniesienie do prokuratury. To niech tym się zajmie prokuratura i sąd, a nie marszałek Sejmu - mówił.