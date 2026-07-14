Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Grzegorza Brauna
We wniosku przypomniano, że immunitet Grzegorza Brauna został uchylony 13 listopada 2025 roku, a po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego prokurator sporządził postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
"Pomimo pięciokrotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe nie doszło do ich skutecznego przeprowadzenia" - przekazała prokuratura. W oświadczeniu podkreślono, że zachowanie Brauna oraz jego obrońcy, "uniemożliwiło przedstawienie zarzutów" i jego przesłuchanie.
W ocenie prokuratury działania Brauna "mają charakter celowy" i mają spowalniać postępowanie przygotowawcze poprzez "korzystanie z ochrony immunitetowej w zakresie nietykalności".
Źródło: tvn24.pl