Polska Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Grzegorza Brauna Oprac. Adrian Wróbel |

Grzegorz Braun Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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We wniosku przypomniano, że immunitet Grzegorza Brauna został uchylony 13 listopada 2025 roku, a po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego prokurator sporządził postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

"Pomimo pięciokrotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe nie doszło do ich skutecznego przeprowadzenia" - przekazała prokuratura. W oświadczeniu podkreślono, że zachowanie Brauna oraz jego obrońcy, "uniemożliwiło przedstawienie zarzutów" i jego przesłuchanie.

W ocenie prokuratury działania Brauna "mają charakter celowy" i mają spowalniać postępowanie przygotowawcze poprzez "korzystanie z ochrony immunitetowej w zakresie nietykalności".