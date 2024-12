Grzegorz Braun usłyszał "spasiba" w europarlamencie

McAllister odparł, że w związku z tym "będą działania następcze w obliczu dzisiejszego incydentu". – Ten poseł wniósł nową jakość i nową atmosferę do prac tej komisji. Najwyraźniej sprawia mu przyjemność takie zachowanie. Jedną sprawą jest to, jak ktoś się zachowuje, ale jeżeli czują państwo obawy, to jest to nie do przyjęcia – podkreślił.