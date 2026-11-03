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"W związku z usprawiedliwioną nieobecnością oskarżonego Grzegorza Brauna terminy rozpraw w sprawie o sygn. akt IV K 665/25 wyznaczone na 30 października i 6 listopada 2026 roku zostały odwołane" - to oficjalna informacja opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.

Jak dowiedziała się TVN24+, ta "usprawiedliwiona nieobecność" to zaświadczenie lekarskie. Komunikat sądu przekazany stronom w ub. czwartek oznacza, że uznał on ten dokument i dlatego terminy rozpraw w procesie dotyczącym siedmiu czynów, odwołał.

Chodzi m.in. o incydent z gaszeniem świec chanukowych w Sejmie przez Brauna, zablokowanie wykładu prof. Jana Granowskiego o Holokauście w Niemieckim Instytucie Historycznym, gdzie polityk zniszczył mienie i wtargnięcie do Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie w czasie pandemii.

Braunowi oskarżonemu w tych przypadkach m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej, z różnych przepisów Kodeksu karnego grozi nawet kilka lat pozbawienia wolności.

Jak wynika z naszych informacji, skrajnie prawicowy polityk twierdził w ostatnich dniach, że ze względów zdrowotnych nie jest w stanie pojawić się w sądzie. Ale kilka godzin po odwołanej rozprawie był już na nogach - przed Trybunałem Konstytucyjnym.