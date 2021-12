Grzegorz Braun i Robert Winnicki "wtargnęli" do resortu zdrowia. Adam Niedzielski chce wyciągnięcia konsekwencji

O tym, że posłowie Konfederacji Grzegorz Braun i Robert Winnicki przyszli w poniedziałek do siedziby Ministerstwa Zdrowia informował tego dnia rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. - Mieliśmy interwencję poselską, chociaż tak bym tego nie nazywał. Pan poseł Braun i pan poseł Winnicki zachowali się skandalicznie - ocenił. - Biegali po wszystkich pokojach, zaglądali do wszystkich pracowników, jednocześnie krzycząc i siejąc wyzwiska - relacjonował.

Niedzielski: posłowie Konfederacji nie zawiadomili o planowanej "kontroli"

Pismo w tej sprawie skierował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek minister Adam Niedzielski. "W dniu dzisiejszym dwóch posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Grzegorz Braun i pan Robert Winnicki, wtargnęło na teren Ministerstwa Zdrowia, pod pretekstem prowadzenia kontroli poselskiej" – napisał Niedzielski w datowanym na 13 grudnia piśmie, z którym we wtorek zapoznała się Polska Agencja Prasowa.

"Wyżej wskazani posłowie nie zawiadomili mnie wcześniej o planowanej 'kontroli', ani o jej przedmiocie. Nie potrafili go ponadto sprecyzować w czasie wtargnięcia do Ministerstwa Zdrowia" – stwierdził minister.

Jest to - jak zaznaczył - o tyle istotne, że co do zasady praca w resorcie odbywa się w trybie zdalnym, co zapobiegać ma wystąpieniu ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 między pracownikami ministerstwa.