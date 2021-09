Braun do Niedzielskiego: będzie pan wisiał. Dziambor: to figura retoryczna

Będziesz pan wisiał - takimi słowami po swoim wystąpieniu w Sejmie poseł Konfederacji Grzegorz Braun zwrócił się do Adama Niedzielskiego. Poseł Konfederacji Artur Dziambor był gościem czwartkowych "Faktów po Faktach". Polityk komentował słowa swojego klubowego kolegi. - Uważam, że niepotrzebne były, szczególnie, że one całkowicie zabiły przekaz, który był, przekaz dużo ważniejszy od tego jednego zdania - ocenił. Dodał jednocześnie, że "niestety parlamentaryzm czasem tak wygląda".

W czwartek w Sejmie, w trakcie wysłuchania informacji bieżącej "w sprawie stanu wyjątkowego w służbie zdrowia", głos zabrał poseł Konfederacji Grzegorz Braun. - Niech nas Pan Bóg ma w swojej opiece, póki za tę dziedzinę aktywności naszego państwa odpowiada człowiek zajmujący miejsce w tej ławie, niestety nie ławie oskarżonych, a ławie rządowej - powiedział, nawiązując do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Po dwuminutowym wystąpieniu Braun zwrócił się do Niedzielskiego słowami: - Będziesz pan wisiał.

- My nic w tej sprawie nie zrobimy wielkiego. Na pewno będziemy rozmawiali z Grzegorzem Braunem na temat tego wystąpienia. Jesteśmy w trakcie bardzo trudnych debat sejmowych. Ja bym wolał, żebyśmy rozmawiali o tym, co Grzegorz Braun powiedział w całym tym wystąpieniu - mówił poseł.

Dziambor o słowach Brauna: to figura retoryczna

Dziambor tłumaczył, że słowa posła Brauna to była "figura retoryczna". - Mógł powiedzieć "będziesz siedział" i wyszłoby treścią to samo, a może nie byłoby sensacji - stwierdził. Dodał, że będzie się tym zajmowała zapewne komisja etyki poselskiej. - Możliwe, że jeżeli minister Niedzielski złoży wniosek do prokuratury, ponieważ czuje się zagrożony, to się spotka w sądzie z Grzegorzem Braunem. Natomiast my będziemy dalej mówili o sprawach ważnych. Na przykład o tym, że złożyliśmy do prokuratury doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa między innymi przez ministra Niedzielskiego - mówił Dziambor.