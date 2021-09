Grzegorz Braun do ministra Adama Niedzielskiego w Sejmie: będziesz pan wisiał. Oburzenie na sali

Po swoim wystąpieniu na sali posiedzeń Sejmu poseł Konfederacji Grzegorz Braun zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego: - Będziesz pan wisiał. - To jest wielki skandal - zareagowała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. - Nie zgadzam się z panem ministrem w wielu rzeczach, opowiadał głupoty z tej mównicy. Ale będę pana bronił przed takimi tekstami. To jest groźba karalna, to jest po prostu rzecz okropna - podkreślił szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Potem głos zabrał minister zdrowia. - Nie chciałbym, abyśmy się zatrzymywali w tym, że tylko negujemy, a nie wyciągamy konsekwencje. Albo będziemy asertywni albo będziemy potakiwali - powiedział.

Sejm w czwartek kontynuuje posiedzenie. W trakcie wysłuchania informacji bieżącej "w sprawie stanu wyjątkowego w służbie zdrowia", o przedstawienie której wnioskował klub KP-PSL, głos zabrał poseł Konfederacji Grzegorz Braun. - Niech nas Pan Bóg ma w swojej opiece, póki za tę dziedzinę aktywności naszego państwa odpowiada człowiek zajmujący miejsce w tej ławie, niestety nie ławie oskarżonych, a ławie rządowej - powiedział, nawiązując do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Po dwuminutowym wystąpieniu Braun zwrócił się do Niedzielskiego i powiedział: - Będziesz pan wisiał.

Na słowa posła Konfederacji natychmiast zareagowała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska). - Panie pośle, proszę, panie pośle! Jak się pan w Sejmie zachowuje? To jest skandal po prostu. Panie pośle, to jest wielki skandal - powiedziała.

Zaraz po słowach Brauna przy mównicy pojawił się szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. - Musimy zaprotestować wszyscy, jak tu jesteśmy. Nie zgadzam się z panem ministrem w wielu rzeczach, opowiadał głupoty z tej mównicy. Ale będę pana bronił przed takimi tekstami. Panie pośle Braun, nie wolno nigdy wobec nikogo tak mówić. To jest groźba karalna, to jest po prostu rzecz okropna - mówił.

W tym czasie obok wicemarszałek, a następnie przy mównicy pojawił się poseł Mariusz Gosek (klub PiS). Przywołał artykuł 191 Kodeksu karnego (mówiący o przestępstwie przeciwko wolności). - Pan często mówi "szczęść Boże" z tej mównicy, jak pan może do kogoś mówić takie słowa? - kontynuował szef PSL. - Jak pan może? Jak to jest po chrześcijańsku? - powtórzył.

Zawnioskował po tym o kilkuminutową przerwę. - Żeby się wszyscy uspokoili, żeby opanować emocje, bo to jest niedopuszczalne, co się wydarzyło przed chwilą - tłumaczył.

Kidawa-Błońska ogłosiła po tym pięć minut przerwy. - Za to, co pan zrobił, będzie złożony wniosek. Nie ma prawa się pan tak zachowywać, nie ma pan prawa takich słów używać. Będzie pana sprawa postawiona na prezydium Sejmu. To jest wielki skandal - powtórzyła.

Po wznowieniu obrad wicemarszałek Sejmu wykluczyła Brauna z czwartkowych obrad. - Na podstawie artykułu 175 ustęp czwarty regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad, jest pan z dzisiejszego posiedzenia wykluczony. Pan poseł powinien opuścić salę natychmiast - oświadczyła. Po tych słowach na sali słychać było oklaski.

(...) 4. W przypadku niezastosowania się przez posła do polecenia Marszałka Sejmu, o którym mowa w ust. 3, Marszałek Sejmu ma prawo ponownie przywołać posła "do porządku", stwierdzając, że uniemożliwia on prowadzenie obrad.

Niedzielski: oczekuję stanowczych, surowych kroków

Później w trakcie posiedzenia głos zabrał minister zdrowia. Zwrócił się najpierw do Kosiniaka-Kamysza. - Panie przewodniczący, w życiu bym sobie nie pozwolił, żeby powiedzieć do pana w ten sposób, w jaki zwrócił się pan do mnie, czyli że opowiadam głupoty. Nie wyobrażam sobie, żeby debata publiczna, która być może jest transmitowana, bo nie wiem tego dokładnie, odbywała się w takiej konwencji, gdzie dorośli faceci, za przeproszeniem, wyzywają się w ten sposób. To żenada numer jeden - ocenił.

- Żenada numer dwa to jest pan poseł Braun, który zachował się skandalicznie. Chciałem opuścić salę, ale tutaj państwo zwrócili mi uwagę, że absolutnie nie powinienem zniżyć się do tego standardu - dodał.

Zachowanie posła Konfederacji minister określił jako "nieakceptowalne". - Oczekuję od Prezydium Sejmu podjęcia stanowczych, surowych kroków w tej dziedzinie, bo ostatnio tylko potakujemy głową, że dzieją się rzeczy skandaliczne, a nie ma podejmowanych żadnych wymiernych kroków wobec tego, co zrobił pan Braun. Jego usunięcie na piętnaście minut z debaty to nie jest odpowiednia kara - ocenił. - To jest skandal, po prostu skandal - podsumował.

Podziękował przy tym za "jednoznaczną postawę". - Ale nie chciałbym, abyśmy się zatrzymywali w tym, że tylko negujemy, a nie wyciągamy konsekwencje. Albo będziemy asertywni albo będziemy potakiwali - skwitował.

