Jednoczesne zakażenie koronawirusem i wirusem grypy. Ekspertka: będzie więcej takich przypadków

W Izraelu do podwójnego zakażenia doszło u kobiety, która nie była zaszczepiona przeciwko COVID-19 ani grypie. Kobieta niedawno urodziła dziecko, a jej stan określa się jako dobry. Nie stwierdzono u niej poważniejszych objawów i w tym tygodniu ma zostać wypisana ze szpitala. Media podawały, że jest to pierwszy taki przypadek podwójnej infekcji na świecie. "Times of Israel" pisze jednak, że już wiosną 2020 roku w USA pojawiły się doniesienia o takich przypadkach. Pisał o tym między innymi "The Atlantic".