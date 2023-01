Grypa w Polsce. Ogromna liczba przypadków w pierwszym tygodniu roku. Prawie 3000 skierowań do szpitali

Z powodu grypy od 1 do 7 stycznia zmarło w Polsce siedem osób. Wszystkie z nich miały powyżej 65 lat - wynika z najnowszych danych epidemiologicznych. W pierwszym tygodniu 2023 roku zanotowano w Polsce 306 637 przypadków grypy i jej podejrzeń. Wystawiono z tego powodu 2891 skierowań do szpitala.

W czwartek w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że dużo infekcji wciąż jest wykrywanych wśród dzieci. - Jednak ostatnie badania pokazały, że jeśli poprzednio połowa zachorowań w Polsce to były osoby do 14. roku życia, to w ostatnich danych, które otrzymaliśmy, to jest już tylko jedna trzecia. Myślę, że ta przerwa świąteczna, czyli niechodzenie dzieci do szkół, sprzyja temu, że liczba infekcji wśród najmłodszych powinna spadać – zastrzegł.