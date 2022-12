Sytuacja w ochronie zdrowia. Ekspert: nastąpiła kumulacja wielu infekcji wirusowych

Rozwój grypy jest szybki. Średnio po 48 godzinach pojawiają się objawy, które trwają w przypadku grypy ok. 1-2 tygodni. Przebieg choroby w grypie może być od łagodnego po ciężki i na pierwszy plan wysuwają się objawy ogólnoustrojowe o dużym nasileniu. Objawy grypy: · gorączka – wysoka (powyżej 38 stopni Celsjusza), trwająca średnio 3-4 dni; · ból głowy – intensywny, silny; · ból gardła – rzadko; · uogólniony ból mięśni i stawów – o dużym nasileniu. · nieżyt nosa (katar) – występuje sporadycznie i nigdy nie jest tak intensywny jak w przeziębieniu; · kichanie – czasami; · kaszel – ma charakter suchy i napadowy; · osłabienie, wyczerpanie – wczesne i bardzo nasilone trwające nawet do 2-3 tygodni. W przypadku wystąpienia ww. objawów należy zgłosić się do lekarza, a także ograniczyć kontakt z innymi ludźmi oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny: zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania metodą "w zgięcie łokcia", stosować chusteczki jednorazowe i niezwłocznie je wyrzucać, często myć ręce.