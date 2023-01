Fala zachorowań w Polsce. Doktor Sutkowski: nie pamiętam takiego sezonu infekcyjnego

To jest prawdziwa krzyżacka zawierucha. Nie pamiętam takiego sezonu infekcyjnego - powiedział w TVN24 prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski, który odniósł się do fali zachorowań na grypę, wirus RSV i COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał we wtorek na Twitterze, że w "w ostatnich dziewięciu dniach grudnia mamy lekkie wyhamowanie epidemii grypy".