"Pierwszy sezon o tak ciężkim przebiegu grypy". Ekspertka: dzieci chorują masowo

Poinformowała, że do szpitali trafiają dzieci najciężej chore, których rodzice na przykład martwią się, że u dziecka długo występuje wysoka temperatura albo dzieci, które są obciążone ze względu na chorobę podstawową, to znaczy mają zaburzenia odporności, ewentualnie choroby przewlekłe, które predestynują do cięższego przebiegu grypy. - Wysoka, długo utrzymująca się temperatura jest charakterystyczna w tej chwili dla obecnie trwającej grypy - powiedziała dr Hasiec na antenie Radia Lublin.

- Masowo chorują dzieci w różnym wieku, szczególnie dzieci młodsze i małe, nawet do pierwszego roku życia. W oddziale, z powikłaniami grypy lub ciężkim przebiegiem grypy, najmłodsze dzieci mają 2-3 tygodnie. Są to dzieci, które zakaziły się w środowisku domowym, czyli od rodziców, a więc cała rodzina, rodzeństwo, przechodziło grypę – dodała ordynator oddziału.

Ordynator oddziału: mamy do 50 procent dzieci ponad stan

Ekspertka: to pierwszy sezon o tak ciężkim przebiegu grypy

Odniosła się również do stwierdzenia, że zimą zawsze jest więcej zachorowań na grypę i inne infekcje wirusowe, na przykład RSV, adenowirusy czy - od niedawna - COVID-19. - Na przestrzeni lat, jak obserwuję te przebiegi, tę pandemię, to przyznam, że jest to pierwszy sezon o tak ciężkim przebiegu grypy. Rzeczywiście zachorowań jest dużo, ale dzieci chorują znacznie ciężej, mają więcej powikłań i są to masowe zachorowania – wyjaśniła.