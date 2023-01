Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: Grypa na pierwszym miejscu. Szczyt zakażeń wirusem RSV za nami

Widzimy, że szczyt zakażeń wirusem RSV mamy już pewnie za sobą i w tej chwili już na pierwsze miejsce wysforowała się grypa - mówił w rozmowie z TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz mówił również o rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie refundowania testów różnicujących combo, które "realnie od dzisiaj zaczyna działać". - To są testy specjalistyczne do prowadzenia przez pielęgniarkę, lekarza i diagnostę, a nie do prowadzenia indywidualnie w domu - zaznaczył.