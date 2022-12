"Jest infekcyjny armagedon". Nie tylko grypa

Mastalerz-Migas: jest infekcyjny armagedon

Profesor Agnieszka Mastalerz-Migas z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultantka krajowa medycyny rodzinnej, powiedziała w TVN24, że "jest rzeczywiście infekcyjny armagedon". - To nie tylko grypa, to różne infekcje dróg oddechowych. Mamy sezon w pełni. Czy to jest szczyt, czy jeszcze przed szczytem, tego się dowiemy w najbliższych tygodniach - wskazywała.