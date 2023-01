Dr Stopyra: Rośnie liczba pacjentów z grypą. Dostawiamy łóżka

- Mamy epidemię grypy. RSV się wycisza – najgorzej było 2-3 tygodnie temu. Teraz przybywa dzieci z grypą. Jeżeli chodzi o COVID-19 – to mamy pojedyncze przypadki – powiedziała PAP szefowa Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w szpitalu Żeromskiego w Krakowie.

Jak mówiła, rośnie liczba pacjentów z grypą. Ten oddział liczy 30 łóżek, ale pacjentów jest 41, z czego 24 to chorzy na grypę. - Dostawiamy łóżka. Rodzice narzekają, że jest ciasno, ale nie mamy innych możliwości – stwierdziła pediatra.

Jej zdaniem, w tym sezonie doszło do kumulacji liczby dzieci z infekcjami, ale nie dlatego, że utraciły one odporność w czasie pandemicznych obostrzeń, lecz dlatego, że nie zakaziły się rok i dwa lata temu. - Zamknięte były żłobki, przedszkola, szkoły. Rok, dwa lata temu dzieci nie zachorowały. W tym momencie zbiegły się roczniki dzieci, które pierwszy raz poszły do przedszkola – wyjaśniła Lidia Stopyra dodając, że dzieci najczęściej w przedszkolu po raz pierwszy zakażają się wirusami, a takie pierwsze w życiu infekcje mają najcięższy przebieg.