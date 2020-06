Premier: rozważamy, aby treści z gier komputerowych wchodziły do lektur nieobowiązkowych

Gry komputerowe wchodzą już do kanonu polskiej kultury i warto to wykorzystać - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - My również dzisiaj rozważamy, żeby treści z tych gier wchodziły do lektur nieobowiązkowych - dodał.

- Poprzez włączanie gier również do systemu szeroko rozumianej edukacji będziemy w stanie poszerzyć granice naszej wyobraźni, a poprzez to również wnieść coś nowego do kultury nie tylko Polski, ale kultury całego świata - przekonywał. - Gry komputerowe wchodzą już do kanonu polskiej kultury i warto to wykorzystać. Dlatego my również dzisiaj rozważamy, żeby treści z tych gier wchodziły do lektur nieobowiązkowych - podkreślił.