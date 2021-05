O priorytetach Grupy Wyszehradzkiej i relacjach Unii Europejskiej. Rozmowy szefów dyplomacji państw V4

"Jesteśmy silnikiem wielkich wzrostów w Europie"

Szef dyplomacji Węgier Peter Szijjarto ocenił, że 30 lat współpracy V4 to historia sukcesów i - jak podkreślił - wspólnie na arenie międzynarodowej udało się wiele osiągnąć w aspektach politycznych, ekonomicznych oraz bezpieczeństwa. - Jesteśmy teraz silnikiem wielkich wzrostów w Europie. Z powodu pandemii pojawiają się nowe wyzwania, ale możemy być pewni, że ścisła współpraca wyszehradzka w przyszłości może zapewnić szybki restart naszych gospodarek. Możemy należeć do wygranych w nowym światowym porządku – powiedział.

"Celem jest certyfikat, który umożliwi bezpieczne podróżowanie w Unii Europejskiej"

Szef dyplomacji Czech Jakub Kulhanek wskazał, że Grupa Wyszehradzka w ciągu 30 lat stała się efektywnym narzędziem do prezentowania światu wspólnych interesów. - V4 jest ważną platformą dla dialogu i praktycznej współpracy w regionie – przekonywał.

Wyraził nadzieję, że współdziałanie w ramach V4 będzie kontynuowane również po zakończeniu pandemii. - Obecnie staramy się o wsparcie turystyki. Naszym celem jest wspólny europejski certyfikat, który umożliwi bezpieczne podróżowanie w Unii Europejskiej. Już teraz chcemy jednak, by umożliwić zaszczepionym obywatelom podróżowanie bez konieczności kwarantanny lub testów. Polska umożliwia to już Czechom, a dziś z moim kolegą z Węgier umówiliśmy się, że tak samo będzie w przypadków naszych krajów. Będzie to obowiązywało od jutra – zapowiedział.