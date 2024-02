Hołownia: nasz głos powinien być wspólny i słyszalny

Kobosko: mamy realne zagrożenie dla stabilności i pokoju

Z kolei przewodniczący sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej Michał Kobosko (Polska2050) powiedział, że grupa V4 "do niedawna była podstawową formą współpracy z udziałem Polski - dziś jest tak, jak jest". "Będziemy mówili o trudnych sprawach, bo one są dziś w naszych wzajemnych relacjach, będziemy też mówili o sytuacji zagrożenia wojennego dla nas i realnej wojny, która ma miejsce w Ukrainie (...) co jeszcze można zrobić, by pomóc w realny sposób Ukrainie" - mówił.