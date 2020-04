Firma chroniąca prezesa PiS kupiła poligon

Znana z ochrony prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego firma Grom Group kupiła właśnie od Nadleśnictwa Łomża ośrodek szkoleniowy. Jego główną częścią jest 5-hektarowy poligon. Już wcześniej GG go dzierżawiła, a teraz wygrała przetarg, w którym była jedynym oferentem.

"Przebywanie grozi śmiercią"

Ośrodek znajduje się w Czerwonym Borze, 12 kilometrów od Zambrowa, a jego formalnym właścicielem było Nadleśnictwo Łomża. Cenę wywoławczą właściciel ustalił na 2,275 mln złotych. Do przetargu zgłosiła się wyłącznie Grom Group i ostatecznie kupiła nieruchomość za 2,3 mln złotych.

Cienie Jarosława Kaczyńskiego

Grom Group od kilku lat dba o bezpieczeństwo prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Rachunki opłaca partia, np. w 2018 roku była to suma 1,6 miliona złotych. Komitet Wyborczy PiS, jak wynika z dokumentów złożonych w Państwowej Komisji Wyborczej, kupuje od Grom Group także dodatkowe usługi.

Tylko podczas ostatniej kampanii wyborczej do samorządów zapłaciła za nie 180 tysięcy złotych. Ochroniarze z Grom Group towarzyszyli wtedy Jarosławowi Kaczyńskiemu podczas każdego spotkania wyborczego, często wcześniej przeprowadzając rekonesans.

Prywatne pasje

Firmę Grom Group założyli w 2010 roku byli funkcjonariusze służb specjalnych, Tomasz Grabowski i Wojciech Kowalczyk. Przed przejściem na emeryturę ochroniarze z GG pracowali, m.in. w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Zasłynęli w służbie zakupem najlepszej broni snajperskiej, renomowanego sprzętu do nurkowania.

- To kosztowny sprzęt, którego sens posiadania przez CBA trudno wyjaśnić. Przekazuję go do Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Tutaj będzie służył bezpieczeństwu publicznemu, a nie rozwijaniu prywatnych pasji za publiczne pieniądze – mówił w 2010 roku ówczesny szef służby antykorupcyjnej Paweł Wojtunik.