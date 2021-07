Szarpanina przed punktem szczepień w Grodzisku Mazowieckim. Dwie osoby zatrzymane przez policję

Przed jednym z punktów szczepień w Grodzisku Mazowieckim doszło do szarpaniny wywołanej przez antyszczepionkowców. Dwie osoby odniosły niewielkie obrażenia. Jak poinformowała tvn24.pl aspirant sztabowa Katarzyna Zych, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, podczas interwencji zostały zatrzymane dwie osoby. "Tu nie ma z kim dyskutować. To trzeba piętnować" - skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak przekazała redakcji portalu tvn24.pl asp. szt. Katarzyna Zych, oficer prasowa KPP w Grodzisku Mazowieckim, policjanci interweniowali w jednym z punktów szczepień w tym mieście około godziny 13.30 w niedzielę. - Grupa osób próbowała wejść siłą do budynku i wszczęła awanturę - powiedziała policjantka. Jak dodała, były to osoby, które nie chciały poddawać się szczepieniu, a lecz uniemożliwić to innym.