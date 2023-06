Rozległy pożar w tartaku w Grodźcu. Tysiąc metrów kwadratowych w ogniu

czytaj dalej

O nadchodzących wyborach parlamentarnych i ich kontroli rozmawiali goście "Kampanii #BezKitu". Klaudia Jachira (Zieloni, KO) wskazywała, że europarlament skierował do OBWE wniosek o obserwację. - Jest mi bardzo przykro, że znowu Unia Europejska, znowu ktoś za nas musi walczyć o to, żeby w Polsce były zachowane normy prawa - mówiła. Lider AgroUnii Michał Kołodziejczak ocenił, że "sami Polacy dzisiaj powinni się tak bardzo dobrze zorganizować, by przypilnować tych wyborów".