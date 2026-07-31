Atmosfera - pozornie sielankowa. Dużo wzniosłych haseł, nieco mniej konkretów. Do tego upał, ciasnota i długo zapowiadany grill. Jakby spojrzeć na to z boku, mało kto uwierzyłby, że wydarzenie "Rozwój Plus Wy" odbywa się w samym środku sporu, który de facto już rozsadził PiS. Oto "grill u Morawieckiego" od kuchni.Artykuł dostępny w subskrypcji
Samo południe, warszawska Praga Północ. Upał niemożebny, temperatura dochodzi do 35 stopni. Przy ulicy Otwockiej 14, na co dzień nienależącej do tych najbardziej ruchliwych, od rana wzmożenie. Niewielki wjazd na teren kompleksu wygląda niepozornie, ale na pierwszy rzut oka widać, że "coś się dzieje". Krzątają się pierwsi przybyli na miejsce dziennikarze, politycy, działacze. Ten dzień dla okolicznych mieszkańców pewnie zwyczajny nie będzie.
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