"Wróciliśmy z piekła". Relacja Polki, która była na Rodos 

"Wróciliśmy z piekła"

Z TVN24 rozmawiała pani Agnieszka, która właśnie wróciła z wyspy i nie uczestniczyła w zorganizowanej ewakuacji. Opisywała moment, w którym musiała opuścić swój hotel. - To było po prostu nagle. Akurat byłam w holu recepcji i nagle wpadła policja. Zaczęła tylko krzyczeć, że mamy szybko uciekać. Ludzie byli na basenach. My dopiero co wróciliśmy z morza. Mieliśmy iść na obiad. Wszystko działo się tak szybko, że ja tylko szukałam dzieci. Wpadłam do pokoju. No i uciekaliśmy. Uciekaliśmy w wielkiej chmurze - relacjonowała.