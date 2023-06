Pożar statku wycieczkowego w Grecji. Relacja polskiej turystki

czytaj dalej

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podał, że blisko połowa inflacji to wzrost jednostkowych zysków firm. Wywołało to liczne komentarze w mediach społecznościowych. - To prostacka teoria - ocenił w programie "Tak jest" dr Wojciech Warski, przedsiębiorca, ekspert Team Europe, odnosząc się do opinii o tym, że "za inflację odpowiadają złe, niedobre kapitalistyczne firmy, które doją społeczeństwa". - Zobaczyliśmy nie tyle przyczynę inflacji, co skutek inflacji - wyjaśnił Paweł Śliwowski z Polskiego Instytutu Ekonomiczego.