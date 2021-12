Na granicy ostrzelane maszty oświetleniowe z broni pneumatycznej. Szef MON: wezwiemy attaché obrony Białorusi

Skurkiewicz: lada moment ruszy centrum prasowe przy granicy z Białorusią

Skurkiewicz pytany był również w Polskim Radiu o obowiązujący od 1 grudnia zakaz przebywania przy granicy z Białorusią oraz ewentualną obecność tam dziennikarzy. - Dziennikarze będą mogli być obecni w pasie granicznym za zgodą komendanta właściwego Straży Granicznej - powiedział senator PiS. - My też się do tego przygotowujemy - dodał.

Jak mówił, ważne jest też to, żeby funkcjonariusze, żołnierze na granicy nie byli zaskakiwani od polskiej strony przez pracowników mediów, dziennikarzy, fotoreporterów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. - To bardzo trudna i niebezpieczna służba na granicy, mając świadomość, że po drugiej stronie granicy jest przeciwnik - imigranci, którzy próbują sforsować polsko-białoruską granicę. Niedopuszczalne jest, aby w tej sytuacji dziennikarze czy inne osoby podchodziły z tej strony do funkcjonariuszy, żołnierzy. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja - powiedział wiceszef MON. - Stąd decyzja o utworzeniu centrum medialnego dla dziennikarzy - powiedział i dodał, że zainteresowanie ze strony dziennikarzy jest duże.