Szef MSWiA o umożliwieniu dziennikarzom pracy na terenie przygranicznym

Co po wygaśnięciu stanu wyjątkowego?

Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówił w sobotę w radiu RMF FM, że kryzys na polsko-białoruskiej granicy to kwestia wielomiesięczna. - Musimy przyjąć taką perspektywę, że z dnia na dzień nie rozwiążemy tego kryzysu. Musimy w różny sposób - i poprzez budowę zapory, ale również adekwatnych do sytuacji przepisów ustawowych - reagować na to, co się dzieje - mówił.