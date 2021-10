Straż Graniczna: naszym zadaniem jest strzeżenie nienaruszalności granicy, a nie umożliwianie przepływu nielegalnie ją przekraczających

Rzeczniczka Straży Granicznej: to nie są nasze zadania, aby umożliwiać przepływ nielegalnie przekraczających granicę

SG: minionej doby ponad pół tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy

Straż Graniczna udzieliła pomocy rodzącej obywatelce Konga

Matyjasik: gigantyczny wzrost liczby organizatorów nielegalnej migracji

SG zatrzymała osoby przewożące migrantów, wśród nich obywatele Libii i Gruzji

Natomiast w czwartek doszło do zatrzymania obywatela Gruzji, który przewoził 13 migrantów - 11 obywateli Iraku i 2 obywateli Turcji. Do zatrzymania doszło po tym, jak nie zatrzymał się do kontroli drogowej prowadzonej przez policjantów. - Policjant został potrącony, policja podjęła pościg. Użyto broni w formie strzałów ostrzegawczych. Osoba ta usłyszała zarzuty za czynną napaść na funkcjonariusza, za co grozi do dziesięciu lat (więzienia - red.), oraz za pomocnictwo w organizowaniu innym osobom przekroczenia granicy wbrew przepisom; za to przestępstwo grozi do ośmiu lat – dodał.