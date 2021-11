Straż Graniczna: Dwie duże próby przekroczenia granicy. "Czterech żołnierzy zostało uderzonych kamieniami"

Na pograniczu z Białorusią doszło w czwartek do dwóch większych prób siłowego wejścia do Polski. Jedna grupa liczyła około 500 osób - przekazała rzeczniczka Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. Jak relacjonowała, osoby rzucały w kierunku funkcjonariuszy polskich służb kamieniami i gałęziami, a "funkcjonariusze służb białoruskich świecili laserami". - Czterech żołnierzy zostało uderzonych kamieniami - dodała. Podlaska policja opublikowała nagranie lotnicze pokazujące opustoszałe obozowisko w okolicach Kuźnicy.

Rzeczniczka SG: zabraliśmy pięcioosobową rodzinę z Iraku

Do drugiej większej próby siłowego forsowania granicy polsko-białoruskiej doszło na odcinku ochranianym przez funkcjonariuszy placówki SG w Mielniku. Około 50-osobowej grupie udało się na kilkanaście metrów przekroczyć linię granicy. Osoby zostały poinformowane o obowiązku opuszczenia terytorium Polski i zostały zawrócone do linii granicy.

- Do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej zabraliśmy pięcioosobową rodzinę z Iraku, w tym trójkę dzieci. Kobieta jest prawdopodobnie w ciąży. Prawdopodobnie dalej trafią do ośrodka. Na razie nie wymagają pomocy medycznej - przekazała Michalska.

Podlaska policja w piątek rano opublikowała nowe nagranie z pogranicza z Białorusią. Pokazała na nim lotnicze zdjęcia z okolic Kuźnicy i opuszczone przez migrantów obozowisko. To "następstwo zdecydowanej postawy polskich służb" - wskazano we wpisie w mediach społecznościowych.

Komendant główny policji: przypadki agresywne na granicy zdarzają się cały czas

- Już wiele miesięcy temu przygotowywaliśmy pewne warianty i sytuacje, które mogą się wydarzyć. Przykładem tego jest chociażby niezwykła praca, jaką wykonali żołnierze Wojska Polskiego, budując ogrodzenie wzdłuż granicy Polski z Białorusią. Gdyby nie to ogrodzenie to skuteczność naszych działań byłaby nieporównywalnie mniejsza - ocenił.

Zaznaczył też, że na granicy cały czas coś się dzieje. - Przypadki agresywne zdarzają się cały czas, każdego dnia, każdej nocy. To są sytuacje, gdy dochodzi do ataków na żołnierzy, na funkcjonariuszy i to nie tylko przez imigrantów, ale też przez funkcjonariuszy białoruskiego reżimu - powiedział generał, dodając, że byli oni w tej grupie agresywnej na przejściu w Kuźnicy i też są niezwykle aktywni przy próbach nielegalnych przekroczeń naszej granicy w innych miejscach.

- To, że opustoszało obozowisko przy przejściu w Kuźnicy nie oznacza, że sytuacja się uspokoiła. Mamy próby zbiorowych przekroczeń granicy w innych punktach. Jak zaznaczył, miało to miejsce w okolicach Dubicz Cerkiewnych, gdzie kilkusetosobowa grupa przy wsparciu służb białoruskich próbowała sforsować ogrodzenie. - To pokazuje nam, że nadal te grupy wzdłuż granicy gdzieś są i podejmowane są próby przerzutu migrantów do Polski - powiedział. - Ciągle musimy wykazywać ogromną czujność - dodał.