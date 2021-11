Rzecznik rządu publikuje nagrania: mamy do czynienia ze zorganizowanym niszczeniem umocnień granicznych

Rzecznik rządu Piotr Mueller opublikował nagrania z granicy polsko-białoruskiej, wykonane z powietrza. "Mamy do czynienia ze zorganizowanym niszczeniem umocnień granicznych" - napisał na Twitterze. Dodał, że "dochodzi również do bezpośrednich ataków na polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzy".

Nagrania opublikowane przez rzecznika rządu

MON: migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy

Straż Graniczna o sytuacji w okolicy Kuźnicy

- My stoimy na straży naszej granicy i nie zamierzamy dopuszczać do jej przekroczenia. Pierwszą falę przetrwaliśmy i czekamy co nastąpi za kilka chwil, co nastąpi w nocy. Jesteśmy dobrze przygotowani - przekazał strażnik graniczny.