Premier: rozważamy utworzenie ośrodka blisko granicy, w którym dziennikarze mieliby szybszy dostęp do informacji

O umożliwienie pracy dziennikarzom w strefie stanu wyjątkowego pytany był w środę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Przekazał, że rząd rozważa utworzenie "ośrodka bardzo blisko granicy, w którym dziennikarze mieliby dużo szybszy dostęp do informacji, do osób, które mieszkają w pasie przygranicznym". Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówił natomiast rano, że "osobiście jest zwolennikiem znalezienia jakiejś formuły dla mediów".

W związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej od 2 września w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Do strefy objętej stanem wyjątkowym nie mają dostępu dziennikarze. Relacjonując wydarzenia na granicy, media mogą korzystać niemal wyłącznie z oficjalnych rządowych nagrań i informacji.

Morawiecki o umożliwienie dziennikarzom pracy w strefie stanu wyjątkowego

- Nie mam obaw generalnie co do obecności mediów, choć i one są podatne na białoruskie i rosyjskie fake newsy - mówił Morawiecki. Dodał, że "główny problem polega na tym, że obecność mediów intensyfikuje działania prowokacyjne". - Dzisiaj sytuacja jest na tyle napięta, że mogłoby to stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla dziennikarzy lub osób postronnych, którzy akurat by chcieli na tej pierwszej linii frontu się znaleźć - ocenił.