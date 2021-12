Dwukrotnie odsyłany na Białoruś 16-letni Syryjczyk chory na epilepsję znów jest w Polsce. Ma zostać objęty ochroną międzynarodową

16-letni Syryjczyk chory na epilepsję, który według wolontariuszy już dwukrotnie był zawracany na Białoruś, trafił w piątek do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Jak relacjonował reporter TVN24, nastolatek został stamtąd zabrany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do placówki w Bobrownikach. Według pograniczników mają zostać wszczęte procedury, które mają chłopcu zapewnić ochronę międzynarodową w Polsce. Sprawę 16-latka monitoruje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komunikat Straży Granicznej

"Podczas trwających kilka godzin czynności, prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, żaden z obywateli Syrii nie deklarował chęci ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. Cały czas wyrażali chęć dotarcia do Niemiec. Ponadto żadna z tych osób nie uskarżała się na swój stan zdrowia, nikt nie wymagał pomocy medycznej i nikt o nią nie poprosił. Na podstawie obowiązujących przepisów osoby te otrzymały postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju i zostały doprowadzone do linii granicy" - czytamy w komunikacie SG.

Aktywiści kwestionują twierdzenia z komunikatu Straży Granicznej

16-letni Syryjczyk znaleziony przez aktywistów w lesie

Piotr Czaban przekazał, że po kilku godzinach zadecydowano, by przewieźć 16-latka do szpitala w Białymstoku. W karetce towarzyszyła mu przedstawicielka Fundacji Ocalenie oraz pogranicznicy.

Dodała, kiedy nastolatek wychodził do karetki, która przywiozła go do Białegostoku, "to już przeszedł o własnych siłach".