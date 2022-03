Granica polsko-ukraińska, przejście graniczne w Krościenku. Kilkadziesiąt godzin w kolejce. Ludzie z okolicy przynoszą jedzenie

Jak przyznaje Agnieszka Skarbowska, jej własna historia pomagania "jest dość skomplikowana". – Pojechaliśmy (do Ukrainy) po kobietę, która była po cesarskim cięciu, ale już w trasie okazało się, że nie dojedziemy – relacjonuje kobieta. Albert, kierowca, dodaje, że "zasięg auta na to nie pozwalał, gdyż nie ma gdzie dotankować benzyny". - Musieliśmy zrezygnować, bo inaczej sami stalibyśmy się problemem, który potrzebuje pomocy – tłumaczy.

Pomogli innym osobom

Nie zrezygnowali jednak z pomagania, obierając cel mniej odległy. W pobliżu granicy zabrali do samochodu kobietę, która postanowiła wrócić do Ukrainy, by pomóc wydobyć się stamtąd córce, jadącej z Kijowa, a czekającej na dworcu we Lwowie. W drodze powrotnej w aucie znajdowało się już sześć osób: kierowca i dziennikarka, a oprócz nich Ukrainka z odnalezioną córką i jej przyjaciółka z malutkim dzieckiem. Cała grupa ruszyła w kierunku granicy, wtedy jednak z powodu przeciążenia pojazd zaczął się psuć. Dwie osoby udało się umieścić w autobusie jadącym do Polski, pozostali ruszyli w kierunku granicy w Krościenku. Liczyli na to, że będzie tam mniejsza kolejka niż w Medyce.