Szef związku zawodowego niemieckiej policji o potrzebie kontroli na granicy z Polską

Szef związku zawodowego niemieckiej policji Horst Teggatz w liście do ministra spraw wewnętrznych ostrzega rząd federalny przed kryzysem migracyjnym na granicy – podaje dziennik "Bild" opisywany przez Deutsche Welle. Zdaniem Teggatza rząd powinien rozważyć tymczasowe kontrole na granicy polsko-niemieckiej.

Dziennik "Bild" cytuje list, jaki szef związku zawodowego niemieckiej policji Horst Teggatz skierował do ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera. Napisał w nim, że od kilku miesięcy liczba migrantów przechwyconych na granicy "niemal eksplodowała". Twierdzi, że tylko wprowadzając czasowe kontrole graniczne, rząd zdoła uniknąć "zapaści" na granicach, jak w 2015 roku.

Rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-niemieckiej

Podkreśla, że sytuacja osiągnęła "swój smutny punkt kulminacyjny" w 2015 roku, kiedy to "załamała się architektura bezpieczeństwa na granicy", co spowodowało "niekontrolowany wjazd migrantów do Niemiec". Zdaniem Teggatza taka sytuacja "nie powinna się powtarzać", więc sugeruje tymczasowe kontrole na tejże granicy.