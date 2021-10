Granica polsko-niemiecka. Zamknięcie "nie jest przez nikogo planowane"

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer oświadczył, że Niemcy nie rozważają zamknięcia granicy z Polską. Wezwał Rosję do wywarcia presji na prezydenta Alaksandra Łukaszenkę, aby powstrzymał nielegalną migrację do Unii Europejskiej. - Jesteśmy przekonani, że klucz jest prawdopodobnie w Moskwie - powiedział.

Seehofer: obecna sytuacja nieporównywalna z okresem 2014-2016

"Jesteśmy przekonani, że klucz jest prawdopodobnie w Moskwie"

Seehofer stwierdził również, że Białoruś wykorzystuje migrantów do celów politycznych. Minister wezwał Rosję do wywarcia presji na prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę, aby powstrzymał nielegalną migrację do Unii Europejskiej.

List szefa MSW Niemiec. "Dziękuję polskiej Straży Granicznej"

We wtorek szef MSW Niemiec w liście skierowanym do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego podziękował polskiej Straży Granicznej za ochronę granicy Unii Europejskiej z Białorusią. We wtorek treść dokumentu opublikowało MSWiA. "Z dużym niepokojem obserwuję – jak z pewnością i pan - nasilające się ostatnio wydarzenia związane z nielegalną migracją obywateli państw trzecich, szczególnie z krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu, przez teren Białorusi do Polski i do Niemiec" - napisał szef niemieckiego MSW.