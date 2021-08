Granica polsko-białoruska. Wojsko rozpoczęło budowę płotu

Premier o szczegółach budowy muru

- Prace rozpoczną się już w najbliższych dniach, natomiast potrwają na pewno kilka, kilkanaście tygodni. Będziemy zabezpieczać na samym początku ten odcinek, który jest najłatwiejszy do nielegalnego przejścia, a trudniejszy do nadzorowania, czyli odcinek lądowy. Z naszej liczącej 418 kilometrów granicy białoruskiej to jest około 180-190 kilometrów. Od niego zaczynamy - powiedział Morawiecki.

Migranci na granicy. Straż Graniczna: białoruska służba potwierdza, że koczujący są na Białorusi

Rzeczniczka Straży Granicznej o liczebności koczującej grupy

Zapytana, jak rozumieć obecność na miejscu białoruskich funkcjonariuszy, ppor. Michalska powiedziała, że strona białoruska przekazała stronie polskiej, że oni nie dopuszczają do nielegalnego przekroczenia granicy. Jak wyjaśniła rzeczniczka, taka informacja padła w wymianie korespondencji służbowej między polską SG a białoruską służbą graniczną. - W piśmie do nas napisali, że prowadzą działania, aby nie dopuścić do przekroczenia granicy przez tę grupę z Białorusi do Polski - podkreśliła ppor. Michalska.