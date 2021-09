UNHCR i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji "głęboko zasmucone" śmiercią czterech migrantów

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) oraz Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) zaapelowały w wydanym oświadczeniu o natychmiastowy dostęp do migrantów znajdujących się na granicy polsko-białoruskiej, aby zapewnić im pomoc medyczną, żywność, wodę i schronienie. Podkreślono, że "osoby ubiegające się o azyl i migranci nigdy nie powinni być wykorzystywani przez państwa do osiągania celów politycznych".

UNHCR oraz IOM "są głęboko zasmucone śmiercią czterech osób w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Organizacje składają kondolencje rodzinom zmarłych i wzywają do natychmiastowego zbadania tej tragedii. Narodowość wszystkich ofiar nie została jeszcze potwierdzona, ale najprawdopodobniej dwóch obywateli Iraku zmarło z powodu hipotermii" - przekazano w komunikacie UNHCR.

Dodano, że obie organizacje "z rosnącym niepokojem śledzą doniesienia" w sprawie tak zwanych pushbacków, czyli wypychania migrantów za granicę. Jak czytamy w komunikacie, grupy ludzi tkwią przez wiele tygodni, nie mogąc uzyskać dostępu do żadnej formy pomocy, azylu ani podstawowych usług. "Wielu zostało pozostawionych w tragicznej sytuacji, wystawionych na działanie żywiołów, cierpiących z powodu hipotermii. Niektórych uratowano z bagien" - dodano.

UNHCR i IOM "uznając istotne wyzwania związane z nielegalnym ruchem na granicy" wezwały "do ​​zarządzania sytuacją zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami prawnymi oraz do współpracy w celu rozwiązania sytuacji, traktując priorytetowo prawa człowieka".

Organizacje zaapelowały także "o natychmiastowy dostęp do poszkodowanych, aby zapewnić ratującą życie pomoc medyczną, żywność, wodę i schronienie, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy".

UNHCR i IOM: migranci nigdy nie powinni być wykorzystywani przez państwa do osiągania celów politycznych

UNHCR i IOM zaznaczyły, że "chociaż państwa mają suwerenne prawo do zarządzania swoimi granicami, to nie jest to sprzeczne z poszanowaniem praw człowieka, w tym prawa do ubiegania się o azyl". "Pushbacki stanowią zagrożenie życia i są niezgodne z prawem międzynarodowym" - podkreślono w komunikacie.

UNHCR i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji podkreślają, że "osoby ubiegające się o azyl i migranci nigdy nie powinni być wykorzystywani przez państwa do osiągania celów politycznych". "Odpowiedzialność za ochronę osób znajdujących się w trudnej sytuacji powinna być dzielona między państwa w duchu solidarności. Brak zgody politycznej co do tej odpowiedzialności nigdy nie może kończyć się śmiercią i łamaniem zobowiązań międzynarodowych" - napisano w komunikacie.

Śmierć migrantów na granicy polsko-białoruskiej

W niedzielę Straż Graniczna poinformowała o znalezieniu w pasie przygranicznym ciał osób, które przedostały się przez granicę. Komendant główny SG gen. dyw. Tomasz Praga podał w poniedziałek, że po polskiej stronie znaleziono ciała trzech migrantów, a z tego co wiadomo polskiej SG, po stronie białoruskiej znaleziono ciało jednej osoby - kobiety. Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu.

Na obszarze objętym stanem wyjątkowym nie mogą między innymi pracować media. Wszystkie informacje pochodzące z tego rejonu są przekazywane opinii publicznej przez czynniki oficjalne.

Przedstawiciele rządu uzasadniali konieczność wprowadzenia stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Alaksandra Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową" z Polską, Litwą i Łotwą oraz rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad.

Od początku września Straż Graniczna odnotowała prawie 4,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią.

Autor:js\mtom

Źródło: tvn24.pl, PAP