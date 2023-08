"Potrzebujemy dużo więcej sił na granicy". Straż Graniczna wystąpiła o wysłanie kolejnego tysiąca żołnierzy

Straż Graniczna chce przesunięcia kolejnego tysiąca żołnierzy na granicę

Komendant Główny SG: mamy kolejny etap wojny hybrydowej

Podkreślił, że każde podejście grupy osób, które chcą nielegalnie przekroczyć granicę, do granicy jest organizowane przez służby białoruskie. Zaznaczył, że odmiennie niż do tej pory, osoby takie są teraz zgrupowane w placówkach granicznych, bądź w ich okolicy. Jak mówił, w momencie, kiedy strona białoruska uznaje za zasadne dokonanie próby nielegalnego przekroczenia granicy, te osoby są podwożone bezpośrednio do linii granicy.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja trwa.