Straż Graniczna: 44 procent cudzoziemców z ośrodków złożyła wnioski w sprawie ochrony międzynarodowej

SG: w piątek 601 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej

Od sierpnia Straż Graniczna udaremniła ponad 10 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, a 1,5 tysiąca osób zostało zatrzymanych w głębi kraju i przewiezionych do ośrodków dla uchodźców. Tylko we wrześniu 7535 razy próbowano sforsować granicę między naszym krajem a Białorusią.

SG: ponad 160 osób zatrzymanych za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy

Zatrzymani usłyszeli zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 264 par. 3 kodeksu karnego. Mówi on, że "kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce, zostało równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ich przymusowy wyjazd do kraju pochodzenia organizowany jest w ciągu 48 godzin, dodatkowo otrzymują zakaz wjazdu do krajów Schengen na pięć lat.