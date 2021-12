"30-osobowe grupy dwukrotnie forsowały granicę przy wsparciu białoruskich służb"

Stan wyjątkowy i zakaz przebywania

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada.

Natomiast od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. Oznacza to - podobnie jak w warunkach obowiązującego wcześniej stanu wyjątkowego - że do objętej zakazem strefy przygranicznej nie mają swobodnego wstępu między innymi dziennikarze. Media mogą wjeżdżać na ten teren wyłącznie w asyście Straży Granicznej, po uprzednim uzyskaniu zgody od dowództwa SG. Dziennikarze nie mogą swobodnie pracować w strefie objętej zakazem przebywania, a co za tym idzie, nie mogą również weryfikować informacji przekazywanych przez służby i oficjalne czynniki.