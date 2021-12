Wielogodzinne oczekiwanie na drogowych przejściach granicznych z Białorusią

czytaj dalej

Papież Franciszek w Wigilię Bożego Narodzenia odprawił pasterkę w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. - Niech Bóg nam da, abyśmy byli Kościołem adorującym, ubogim i braterskim. To jest najważniejsze - powiedział. Apelował, o powrót "do Betlejem, do źródeł: do istoty wiary, do pierwszej miłości, do adoracji i miłosierdzia".