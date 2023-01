Hanna Machińska: to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to będzie hańba oceniona przez historię

Hanna Machińska odniosła się w "Rozmowie Piaseckiego" do kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Oceniła, że to, co się tam dzieje, "to będzie hańba oceniona przez historię". - Już dzisiaj oceniają to sądy. Jeżeli wyrzuca się dzieci i to wyrzucanie, czyli ten push-back, trwa 24 godziny (...), na Białoruś, państwo niebezpieczne, współagresora, to my już w tym momencie łamiemy prawo - dodała.