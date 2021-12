Za zgodą i w obecności Straży Granicznej. Ekipa TVN24 przy granicy polsko-białoruskiej

- Taką zgodę uzyskaliśmy i dzisiaj wraz z pogranicznikami mogliśmy do tej strefy wjechać. (…) Tak, żeby porozmawiać z mieszkańcami tych terenów, to takiej możliwości niestety nie mieliśmy – tłumaczył reporter. Jak dodał, dziennikarze byli zdani na to, co pokażą im mundurowi. – Nic poza tym nie mogliśmy innego pokazać. Nie mogliśmy się oddalić, by pokazać, jak wygląda teren pogranicza.

Pierwsze zdjęcia z granicy polsko-białoruskiej od wprowadzenia stanu wyjątkowego

Jak mówiła rzeczniczka podlaskiej Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz, "wzdłuż całej długości odcinka polsko-białoruskiego rozmieszczone są posterunki obserwacyjne żołnierzy, by w sposób efektywny ochraniać granicę naszego państwa, by reagować bezpośrednio na te sytuacje, z którymi mamy do czynienia każdej nocy, gdzie dochodzi do siłowych prób przekroczenia granicy, ale też w ciągu dnia, gdzie podchodzą osoby i próbują znaleźć miejsce do nielegalnego przekroczenia graniczy". - One [posterunki -red.] są rozmieszczone tak, by żołnierze się widzieli nawzajem, by w sytuacji, gdy dochodzi do próby nielegalnego przekroczenia szybko reagować, szybko działać – dodała.