Polska zwiększy wsparcie na granicy z Białorusią. "Nie o tysiąc, tylko o dwa tysiące żołnierzy"

Do wsparcia Straży Granicznej na granicy z Białorusią pojedzie nie tysiąc, a dwa tysiące żołnierzy - przekazał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Jak wyjaśnił, dodatkowi żołnierze wzmocnią działania funkcjonariuszy zarówno na Podlasiu, jak i Lubelszczyźnie. Wąsik ocenił, że choć presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy nie jest już taka jak dwa lata temu, to jednak nadal trwa.

Obecnie działania Straży Granicznej na granicy Polski z Białorusią wspiera około dwóch tysięcy żołnierzy. O dodatkowy tysiąc żołnierzy zawnioskował komendant główny SG. Do tego wniosku przychylił się szef MON Mariusz Błaszczak . Teraz jednak zdecydowano - jak przekazał Wąsik - że "to wzmocnienie będzie nie o tysiąc, tylko o dwa tysiące żołnierzy". - Taka decyzja zapadła na komitecie bezpieczeństwa, taką decyzję podjął pan minister Mariusz Błaszczak - wyjaśniał.

Wąsik: ochrona granic jest dzisiaj w zasięgu polskich służb

- Gdybyśmy po drugiej stronie mieli prawdziwą straż graniczną, a nie służby przemytnicze, to tych przejść w ogóle by nie było - ocenił.

Operacja "Śluza"

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu latem 2021 roku dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał w nim, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Unii Europejskiej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewoził ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.