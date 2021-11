Kryzys na granicy z Białorusią. Policja wysyła stu kontrterrorystów

Na granicę polsko-białoruską wysłanych zostanie stu policyjnych kontrterrorystów, przygotowanych do działań w sytuacjach kryzysowych. Pomogą funkcjonariuszom i żołnierzom wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej przed prowokacjami reżimu Alaksandra Łukaszenki - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

"Na granicy służba ciężka" - czytamy w tweecie polskiej policji, opublikowanym w nocy z piątku na sobotę. "Chronimy europejskiej i polskiej granicy, a służby reżimu cały czas prowokują. Wspólnie robimy wszystko, aby było bezpiecznie, był spokój i spokojny weekend" - zapewniono we wpisie.

Poza tym od piątkowego wieczora do soboty do godz. 7.30 rano na oficjalnych kanałach MON, MSWiA i Straży Granicznej nie pojawiły się żadne nowe informacje w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią, nie opublikowano także żadnych nowych zdjęć bądź nagrań.

Relacjonując wydarzenia na granicy, media mogą korzystać niemal wyłącznie z oficjalnych rządowych nagrań i informacji. Do strefy objętej stanem wyjątkowym nie mają dostępu dziennikarze.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Na odcinku granicy z Białorusią w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku ma powstać zapora.

Polskie służby na granicy z Białorusią zostały postawione są w stan najwyższej gotowości, na miejscu jest około 15 tysięcy funkcjonariuszy. Straży Granicznej pomagają policjanci i żołnierze, między innymi z 16. dywizji zmechanizowanej i 18. tak zwanej Żelaznej Dywizji. Są też Wojska Obrony Terytorialnej w ramach operacji Silne Wsparcie. Teraz - jak zapowiedział Ciarka - dołączy do nich także stu policyjnych kontrterrorystów, którzy przeszli w tym celu specjalne szkolenie.

