Dopytywany, dlaczego dzieje się to w krajach bałyckich, a w Polsce jeszcze nie, przekazał, że "przygotowujemy cały plan".

- My to robimy de facto. To pytanie traktuję trochę szerzej, jako umocnienie granicy. Naprawiamy zaporę na granicy polsko-białoruskiej, wzmacniamy tę zaporę. Jest zgrupowanie wojskowe cały czas zlokalizowane na Podlasiu, w województwie lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, wspierające Straż Graniczną, czyli obecność wojska. Wydatki z tym związane są najwyższe w historii w roku 2024 - mówił.