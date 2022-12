Piotr Świerczek z nagrodą Grand Press za reportaż "Siła kłamstwa". "Wszyscy porzucili ten temat. A ja nie"

Mało kto już w kraju zajmuje się katastrofą w Smoleńsku. Ja też tę nagrodę nazwałem takim pewnym dziennikarskim wyrzutem sumienia, dlatego że wszyscy porzucili ten temat, osierocili go. A ja nie - mówił w TVN24 Piotr Świerczek, który otrzymał nagrodę Grand Press 2022 w kategorii Dziennikarstwo śledcze. Jury doceniło go za materiał "Siła kłamstwa".

We wtorek na uroczystej gali Grand Press 2022 Piotr Świerczek odebrał nagrodę w kategorii Dziennikarstwo śledcze za materiał "Siła kłamstwa", reportaż programu "Czarno na białym". Powiedział, że "nagroda jest za to, że nie osierocił swojego tematu".

- Zresztą jako dziennikarze nie zostawiamy tylko tych najważniejszych tematów, ale zdarza nam się po prostu zwyczajnie przejść dalej, bo newsy, bo prędkość - wyjaśniał Świerczek. - Dlatego wspomniałem o tych osieroconych tematach, bo to jest tak naprawdę grzech wszystkich nas, dziennikarzy. I nie dlatego, że nie chcemy doprowadzić do końca tych tematów, nie dlatego, że nie jesteśmy konsekwentni, bo staramy się być, ale zwyczajnie ten pęd i zmieniająca się rzeczywistość, sytuacja, powoduje to, że zapominamy o tym, że trzeba ten temat dowieźć do końca - powiedział.